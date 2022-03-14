Очільник міста відповів на пропозицію оригінально.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич отримав повідомлення від окупантів із закликом здати місто.

Фото цього повідомлення він опублікував у своєму Telegram.

"Олександре Федоровичу, не доводьте до гуманітарної катастрофи, подумайте про своїх громадян і сім'ю! Для обговорення гарантій безпеки звертатися у Telegram... Не дозволяйте націоналістам прикриватися вами! Зверніть увагу на ситуацію в Херсоні! Від ваших дій залежить ваша подальша доля!" – ідеться в повідомленні окупантів.

У відповідь Сенкевич попросив нагадати, де зараз російський корабель, а також нагадав, що окупанти можуть здати за гроші свою техніку.

"Схоже, моральний стан орків на дні. Воюють смс-ками. Але пропозиція в силі – здавайте техніку й у вас з'явиться шанс залишитися живим", – додав Сенкевич.

Вас також можуть зацікавити новини: