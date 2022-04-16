Ворожі ракети дісталися інфраструктури Олександрії.

Російські окупанти завдали ракетного удару по аеродрому в Олександрії на Кіровоградщині. Є постраждалі та загиблі.

Як сповістив вночі міський голова Олександрії Сергій Кузьменко, о 22:26 15 квітня було завдано ракетного удару по інфраструктурі аеродрому.

"Тривають аварійно-рятувальні роботи", - сповістив він.

Вранці 16 квітня голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович проінформував, що є жертви.

"Кіровоградщина, як і вся Україна пережила неспокійну ніч. Ворожі ракети дісталися інфраструктури Олександрії. Є загиблі та постраждалі", - сказав він без уточнень.

Як писав УНІАН, 12 березня військові ракетами обстріляли аеропорт Канатове.

"Ракетами знову обстріляли Канатове. Ворог гатив так, що здригався увесь Кропивницький і території навколо", - повідомляв голова ОДА Андрій Райкович.

На початку березня російські війська так само обстрілювали Канатове біля Кропивницького.

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