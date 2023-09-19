Президент США хоче аби міжвідомчі органи розглянули це питання.

У Білому домі тривають дискусії щодо можливої передачі Україні ракети великої дальності ATACMS. Рішення поки не прийнято.

Як розповів координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, якого цитує Telegraph, у Сполучених Штатах вже довго ведуться розмови довга розмова про надання Україні крилатих ракет великої дальності.

"Президент не сказав, що зробить це, але він продовжує хотіти, щоб міжвідомчі органи, міністерство оборони, державний департамент, Рада національної безпеки розглянули питання ATACMS. Вони не знімаються зі столу", - додав представник Білого Дому.

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ATACMS для України

Україна ще з осені 2022 року просить США нарешті передати ЗСУ далекобійні ракети ATACMS.

28 червня 2023 року в Сенаті США назвали можливість передачі Україні ATACMS "досить високою".

Четверо високопоставлених сенаторів-республіканців США на тлі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського в Білий дім закликають президента Джо Байдена надати Україні ракети великої дальності.

Водночас, за інформацією ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена не планує оголошувати про постачання Україні ракет ATACMS.

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