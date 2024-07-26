У Повітряних силах показали відео бойової роботи ворожих "Іскандерів" по українських макетах.

У Повітряних силах розповіли про ефективність хибних позицій ППО, стоянок літаків та іншої техніки.

"Хибні позиції ППО, стоянок літаків та іншої техніки Повітряних Сил ефективно працюють", - стверджують Повітряні сили. Там пояснили, що ворог витрачає більше ресурсів, засобів розвідки, балістичних та крилатих ракет, ударних БпЛА. "А ми – зберігаємо людей і техніку, та б’ємо у відповідь!", - констатували захисники неба.

"Макетів, як і дронів, багато не буває, чим буде більше, тим краще", - підкреслили у Повітряних силах і опублікували відео бойової роботи ворожих "Іскандерів" по українських макетах.

Війна в Україні: атаки дронів

Сили оборони України у ніч на 26 липня збили 20 російських ударних безпілотників типу "Шахед". Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, противник вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області по Донеччині та ударними БпЛА типу "Shahed" із напрямків: мис Чауда – Крим та Курськ.

"Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 22 "шахедів". 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях", - повідомив Олещук.

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