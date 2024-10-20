Галас зазначив, що, наприклад, піхота професійних армій НАТО, в тому числі й США, ніколи не воювала в таких умовах, як українська.

Найважче воювати піхотним підрозділам, особливо гірсько-штурмовим, незважаючи на те, що широке застосування дронів помітно змінило війну.

Про це сказав пресофіцер 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ярослав Галас в інтерв'ю Суспільному. "Піхотинці й далі знаходяться на передньому краї - йдуть на штурми, відбивають атаки, ховаються від артилерії, керованих авіабомб, кулеметного й автоматного вогню, тих же дронів. Усі технологічні новинки, які постійно з’являються в ході війни, працюють насамперед проти піхоти. Те, що доводиться витримувати нашій піхоті, у майбутньому, напевно, ввійде в підручники про екстремальні фізичні й психічні умови виживання людини", - розповів він.

Галас зазначив, що, наприклад, піхота професійних армій НАТО, в тому числі й США, ніколи не воювала в таких умовах, як українська, за абсолютного домінування противника в повітрі, при великій перевазі артилерії, боєприпасів, бронетехніки, особового складу.

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Пресофіцер розповів, що США воюють так - ракетні удари по пунктах управління, повна перевага авіації, підтримка високоточної артилерії та сучасної бронетехніки, швидка передислокація підрозділів, моментальна евакуація поранених повітрям прямо з поля бою. "Піхоті під таким щитом набагато простіше виконувати бойові завдання, вона несе мінімальні втрати", - зазначив Галас.

Військовий задався питанням, чи витримали б американці умови, в яких воює українська піхота. "Вони б у них просто не воювали. А наші піхотинці воюють і витримують, бо в них немає вибору. При цьому зараз у піхотних підрозділах абсолютна більшість - мобілізовані, прості люди, що прийшли в ЗСУ з цивільного життя", - підкреслив пресофіцер.

Війна в Україні: новини

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