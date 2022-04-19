Окупанти заявили, що "жахливу провокацію" нібито готує СБУ.

В Міноборони країни-агресорки заявили, що СБУ готує "жахливу провокацію із розстрілом мирних жителів Одеської області".

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Медуза".

Росіяни стверджують, що "найближчим часом" співробітників одного з підрозділів СБУ нібито планують переодягнути у форму російських військовослужбовців та "демонстративно розстріляти місцевих жителів".

В Міноборони РФ також заявляють, що СБУ нібито має намір поширити фотографії та відеозаписи цієї "провокації" через українські та західні інформаційні агенції "для негайного цинічного розкручування фейків".

Зазначимо, що на більшій частині Одеської області немає російських військових. Вони присутні лише на острові Зміїний у Чорному морі, який територіально належить до цієї області.

Як повідомляв УНІАН, Росія систематично поширює фейки про України, зокрема й до повномасштабного вторгнення в нашу країну. Одним з останніх був фейк про "біолабораторії США в Україні".

МЗС України називало дезінформацією і провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Нещодавно росіяни заявили, що США "переносять біолабораторії" з України в Монголію.

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