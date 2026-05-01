Російські дрони знову атакували Одесу: уражено житлові багатоповерхівки, є поранені (фото)

Спалахнули пожежі у висотних будинках та в порту.

Російська армія вночі 1 травня знов атакувала Одещину ударними дронами, які влучили у житлові багатоповерхівки в обласному центрі та у портову інфраструктуру на півдні регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько першої години ночі. Моніторингові канали повідомили, що з боку Чорного моря сунуть дрони у бік Одещини, вже незабаром їх фіксували в Одесі та області.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак вночі заявив, що через ворожу атаку сталася пожежа у 16-поверхівці. Також було влучання ще в одну висотку - загоряння виникло на 11-му та 12-му рівнях.

Відео дня

Станом на сьому ранку, за даними Лисака, було відомо про одного постраждалого, якому надали необхідну допомогу та він проходитиме лікування амбулаторно.

"Внаслідок нічного удару зафіксовано влучання у житлові багатоповерхівки Хаджибейського району", - зазначив посадовець.

За інформацією пресслужби ГУ ДСНС в Одеській області, вночі постраждали дві людини.

"Цієї ночі під ударом опинилися житлова та портова інфраструктура. В Одесі внаслідок влучання в 16-поверховий житловий будинок зруйновано одну з квартир, на даху спалахнула пожежа. Постраждала одна людина. За іншою адресою безпілотник влучив у квартиру на 12 поверсі 13-поверхового будинку – там також виникла пожежа. Постраждала ще одна людина", - розповіли рятувальники.

Уточнюється, що в області через влучання ушкоджень зазнала портова інфраструктура, де теж сталася пожежа.

Як зазначається, всі пожежі оперативно ліквідували.

Також стало відомо, що росіяни атакували портову інфраструктуру Ізмаїльського району (південь Одещини). Зокрема, у районній адміністрації розповіли, що противник здійснив повітряний напад на портову інфраструктуру, там, за попередніми даними, постраждалих немає.

РФ атакує Одесу практично щодня

Вночі 30 квітня російська окупаційна армія атакувала Одесу десятками ударних дронів – у місті спалахнули пожежі, значно пошкоджено житло, знищені автобуси та автівки, багато поранено цивільних. Найбільше постраждав Приморський район міста, де пошкоджена багатоповерхівка та 5-поверховий житловий будинок: на верхніх поверхах та даху виникли масштабні пожежі, які рятувальникам вдалося локалізувати.

Постраждало 20 людей, декілька осіб у важкому стані.

29 квітня атакувала Одесу кількома хвилями дронів. Ворог поцілив у територію автостоянки та адміністративну будівлю та постраждало четверо людей. Згодом, після другої "хвилі" повідомлялось, що кількість постраждалих зросла до шести.

