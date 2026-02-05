Біткойн стрімко дешевшає, наближаючись до психологічної позначки: скільки вже коштує

Загальний песимізм щодо криптовалют зростає.

Вартість біткойну стрімко знижується. У четвер 5 лютого криптовалюта опинилася на межі пробиття психологічної позначки у 70 000 доларів.

Так, зараз ціна біткойна становить 70 052,38 доларів, що є найнижчим рівнем з листопада 2024 року. Падіння найбільшої у світі криптовалюти не демонструє жодних ознак зупинки, передає Reuters. Ethereum також впав – до 2111,34 доларів.

Біткойн вже втратив більш ніж 7% за тиждень, а його збитки з початку року досягли майже 20%, тоді як Ефіріум втратив ще більше – майже 30%.

Відео дня

Аналітики вважають, що останнє різке падіння криптовалют викликане призначенням Кевіна Ворша наступним головою Федеральної резервної системи, оскільки очікується, що він може скоротити баланс ФРС.

Криптовалюти широко вважаються бенефіціарами великого балансу, оскільки вони, як правило, зростають, коли ФРС наповнює грошові ринки ліквідністю, що є підтримкою для спекулятивних активів.

Крипта протягом декількох місяців переживає складні часи після рекордного падіння в жовтні минулого року. Воно призвело до охолодження інтересу інвесторів до цифрових активів і нестабільності настроїв у галузі.

"Ми вважаємо, що загальне падіння в основному обумовлене масовим виведенням коштів з інституційних ETF (біржовий інвестиційний фонд із різних активів – акцій, облігацій, золота, – УНІАН). З жовтня 2025 року ці фонди щомісяця втрачали мільярди доларів", – повідомляють аналітики Deutsche Bank.

Вони додають, що американські біткойн-ETF зазнали відтоку коштів на суму понад 3 млрд доларів у січні, після попередніх втрат біля 2 млрд і 7 млрд доларів у грудні та листопаді відповідно.

"На нашу думку, цей стабільний продаж свідчить про те, що традиційні інвестори втрачають інтерес, а загальний песимізм щодо криптовалют зростає", – резюмують аналітики.

Вартість біткойна – останні новини

Ще напередодні зранку, 4 лютого, біткойн тримався в районі позначки 76 600 доларів. Його стрімке падіння ставить під сумнів роль біткойна, як так званого цифрового золота. Загалом менш, ніж за тиждень крипторинок втратив 467,6 мільярда доларів.

Інвестори виявляють тенденцію вкладати кошти, замість криптовалют, в більш традиційні активи – зокрема, дорогоцінні метали, вартість яких стабільно зростає.

Вас також можуть зацікавити новини: