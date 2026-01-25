На півдні ворог значно посилив авіаудари та перекидає десантників: подробиці

За словами Волошина, росіяни прагнуть підтримати активний темп штурмових дій на відповідних ділянках фронту.

На півдні України окупаційна російська армія значно збільшила кількість авіаційних ударів та проводить перегрупування, у тому числі частково перекидає десантників з Придніпровського напрямку. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, на початку цього тижня противник два дні проводив перегрупування, після чого збільшилась активність штурмів. Зокрема, на Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 5 атак поблизу населених пунктів Злагода, Добропілля і Зелений Гай. На Гуляйпільському напрямку продовжуються запеклі бої за місто Гуляйполе і його околиці - оборонці зупинили 16 ворожих спроб просунутись в районах Зеленого, Варварівки, Святопетрівки і Солодкого, а також у передмістях Гуляйполя.

Також на Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції біля Плавнів і Приморського, та завдав авіаударів КАБами по низці прифронтових населених пунктів. На Придніпровському напрямку ворог також атакував позиції ЗСУ в районі Антонівського автомобільного мосту. За даними розвідки, противник проводить перегрупування підрозділів, здійснює розвідку узбережжя Дніпра і проток, намагається налагодити логістику, завдає вогневих ударів по виявлених цілях і населених пунктах на правому березі.

"За останній тиждень значно збільшилась кількість ворожих авіаударів. Ворог щодня проводить мінімум до 10 авіаударів, застосовуючи КАБи. Чисельність таких бомб – 75-90 одиниць на день. Крім того, ворог тримає кількість застосувань дронів-камікадзе – близько 1,5 тисячі за добу. 400-420 обстрілів артилерійських по наших позиціях", – зазначив речник.

Він додав, що більшість авіаударів завдається не безпосередньо по позиціях Сил оборони, а по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії фронту. Це робиться, за словами військового, для того, щоб зруйнувати всі будівлі, потенційні укриття.

"Для того, щоб, коли він (противник – УНІАН) розпочне активні дії, нам не було де втриматися. Тобто, він зайнятий руйнуванням наших тилів… Поки що він проводить перегрупування сил й засобів на деяких напрямках, зокрема на Оріхівському і на Олександрівському для того, щоб інтенсувати такі штурми десь у недалекому майбутньому", - пояснив військовий.

За даними розвідки, додав Волошин, ворог на Оріхівський напрямок, у район населених пунктів Степове, Кам’янське, навіть перекидає декілька підрозділів повітрянодесантних військ з Придніпровського напрямку. Це робиться, щоб підтримати активний темп штурмових дій на відповідних ділянках фронту. На деяких напрямках, каже Волошин, через велику кількість цих невеликих груп росіян, які штурмують наші позиції, Сили оборони не встигають швидко поповнити певні сили та засоби.

Водночас речник зазначив, що російських десантників, яких зараз перекидають, зокрема, на Оріхівський напрямок, противнику не вистачить для здійснення великого наступу.

"За минулий тиждень ворог втратив близько 2 тис. особового складу. Найгарячіший напрямок – Гуляйпільський…", - сказав речник.

Бої на інших ділянках фронту

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні України на Харківському напрямку.

За його словами, бої не припиняються в районах Вовчанська та Куп’янська, триває інтенсивний тиск на позиції ЗСУ на Лиманському напрямку. Атаки ведуться невеликими групами (до 20 осіб), що свідчить, на думку Трегубова, про обмежені можливості прориву української оборони.

