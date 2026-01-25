Окупанти намагаються прорвати український кордон на одному з напрямків, - Трегубов

Росія атакує групами по 15–20 осіб у Харківській області, але українська оборона тримається.

Російські окупаційні війська продовжують шукати слабкі місця в обороні України на Харківському напрямку. Бої не припиняються в районах Вовчанська та Куп’янська, а також триває інтенсивний тиск на українські позиції на Лиманському напрямку.

Про це в етері "Ми-Україна" повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, у напрямку Куп’янська росіяни намагаються вести наступальні дії, проте успіху не мають.

Наразі армія РФ майже не використовує важку техніку на цій ділянці фронту. За словами Трегубова, атаки ведуться невеликими групами по 15–20 осіб. Це свідчить про обмежені можливості прориву української оборони.

Ситуація на Харківському напрямку - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ворог пошкодив логістику, через що важко тримати оборону Вовчанська та навколишнього району. Аналітики проєкту DeepState, стверджують, що противник продовжує тиск в районі міста

В останньому оновленні було просування біля Синельникового та Цегельного. Також збільшилася сіра зона у Вільчі. Постійна фіксація як в самому населеному пункті, так і в околицях.

