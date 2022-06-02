Поранено трьох цивільних, один будинок зруйновано повністю, на місці працюють рятувальники.

Вночі російський літак завдав три ракетні удари по Сумщині, поранено трьох цивільних.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Близько опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив три ракетні удари по території Сумського району Краснопільської громади. Один будинок зруйновано вщент - пряме потрапляння ракети. Ще кілька будинків пошкоджено, великі руйнування у домогосподарствах. Попередньо: щонайменше троє людей поранено. Усі - цивільні мешканці Краснопілля. Живі, наразі в лікарні", - повідомив він.

Наразі на місці працюють рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, у місті Сєвєродонецьк Луганської області внаслідок обстрілів, здійснених російськими окупантами, на хімзаводі "Азот" пошкоджено склад з метанолом (спирт).

Крім того, за даними Генштабу, загарбники упродовж минулої доби збільшили кількість обстрілів позицій українських воїнів на Південнобузькому напрямку.

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