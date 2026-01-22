СБУ показала кадри ураження нафтового терміналу у Краснодарському краї, - джерела (відео)

Загальна площа пожежі становила близько 7 тисяч м².

Центр спецоперацій "Альфа" СБУ завдав ударів безпілотниками по інфраструктурі нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ. Про це УНІАН повідомили джерела в службі.

Зазначається, що цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу становить понад 1 млн кубічних метрів.

Внаслідок атаки було пошкоджено технологічні трубопроводи на причалах. Також ушкоджено низку резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом. У них зафіксовано пошкодження запірної арматури, що призвело до витоку нафтопродуктів із подальшим загорянням. Загальна площа пожежі становила близько 7 тисяч м². Орієнтовні збитки, за попередньою оцінкою, становлять близько 50 млн дол. США.

"СБУ продовжує системно бити по ключових енергетичних та експортних артеріях рф, які забезпечують надходження коштів до бюджету країни-агресора і напряму фінансують війну проти України. Ураження таких об’єктів має критичне значення для послаблення економічних і логістичних можливостей ворога", - додало джерело у Службі безпеки.

Удари по РФ: інші важливі новини

Раніше про удари по терміналу "Таманьнафтогаз" повідомляли і в Генштабі ЗСУ. Там також додали, що Сили оборони уразили низку засобів ППО Росії в Криму та інших важливих обʼєктів тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, зафіксовано влучання в радіолокаційну станцію 59Н6-Е "Противник-ГЕ" (н.п. Лібкнехтівка); радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" (м. Євпаторія); радіолокаційну станцію 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Русаківка).

