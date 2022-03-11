Служба безпеки продовжує виявляти зрадників України.

Служба безпеки України разом з ЗСУ стоїть на сторожі нашої держави в цей важкий військовий період. Нещодавно вона розповіла про упіймання п'яти агентів РФ, а тепер поділилася схожим звітом. СБУ вирахувала і затримала посібників окупантів і навідників російської артилерії в Донецькій області.

Про це Служба безпеки розповіла на своїй офіційній сторінці на Facebook. У Донецькій області співробітники спецслужб заарештували двох пособників окупантів. Перший — місцева мешканка, яка передавала дані про техніку і передислокацію ЗСУ так званому "депутату 2 скликання Народної ради ДНР" через заборонену в Україні соцмережу. Другий — колишній поліцейський зі Слов'янська. Він відправляв інформацію про пересування військових ЗСУ поблизу міста і гори Карачун. За це бойовики ДНР пообіцяли зраднику одну з керівних посад в окупаційній адміністрації після захоплення території.

Двох навідників артилерії схопили в Сєвєродонецьку. Перший з них діяв за дорученням бойовика на прізвисько "Ілля", який зараз воює проти ЗСУ у складі другого армійського корпусу військ РФ. Зрадник фіксував переміщення техніки та українських військових, а потім передавав ворогові. Другий житель Сєвєродонецька готувався передати окупантам розвіддані. Його діями керував вже згаданий "Ілля".

У Луганській області СБУ готується допитати полонених, а на Полтавщині трьох українців звинуватили у держзраді. Вони брали участь у російській пропаганді: закликали наших солдатів не чинити опір і переходити на бік ворога.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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