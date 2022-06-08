За його словами, саме тоді 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого з маршу заходила одразу в бій.

Білоруський кордон, Київ, Миколаївщина, Харківщина, Донеччина: за понад три місяці інтенсивних боїв з російськими окупантами старший механік-водій, чернівчанин Ярослав разом зі своїм танковим екіпажем побував в усіх найспекотніших місцях України.

Як розказали у Генштабі ЗСУ, загалом сержант воює за Україну уже шостий рік.

Перша серйозна втрата після повномасштабного вторгнення Росії застала українського військового на Житомирській трасі в напрямку Києва. Саме тоді 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого з маршу заходила одразу в бій.

"Ми добряче били окупанта. Але 28 лютого ворог підбив і наш танк. Снаряд втрапив у лівий бік ззаду", – згадує сержант. – "Добре, що всі відбулися лише контузією. Ненадовго відправили в госпіталь, а через місяць - знову в бій".

На запитання про те, як уявляє перемогу України над рашистами, відповідає коротко: "Буде багато салюту. Шампанське. І не тільки...", - інтригує військовий.

Нагадаємо, Житомирську трасу вже назвали "дорогою смерті". Відрізок від Бузової до Стоянки мав стати порятунком для місцевих, які намагалися цією дорогою виїхати подалі від війни. Але війська загарбника розстрілювали кожне цивільне авто. Поліція і досі знаходить загиблих та збирає докази злочинів. А жителі довколишніх сіл уже почали повертатися додому.

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