Командувач високо оцінив роботу захисників України.

Українські захисники продовжують звільняти нашу країну від російських окупантів. Бійці Збройних сил України "накрили" групу росіян на Бахмутському напрямку.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як працюють українські воїни на околицях Кліщіївки. На кадрах видно, як росіяни розбігаються в різні боки.

При цьому він зазначив, що на відео робота бійців 22-ї окремої механізованої бригади.

"Бахмутський напрямок, околиці Кліщіївки. Якісна робота піхотинців 22-ї ОМБр. Ворога знищуємо всюди", - підсумував Сирський.

Ситуація на Бахмутському напрямку - останні новини

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що станом на 30 вересня захисники України просуваються на двох напрямках - Бахмутському та Мелітопольському.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ вказали, що сили оборони наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрати в живій силі і техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Загальні втрати Росії з 24 лютого 2022 року склали близько 278130 окупантів. Також ліквідовано тисячі одиниць російської військової техніки.

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