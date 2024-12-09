Згідно з аналізом Wall Street Journal, Москва випустила цієї осені в чотири рази більше безпілотників і ракет, ніж минулого року.

Битва українців у небі під час російських бомбардувань б’є рекорди. Воїни ППО зосереджено відбивають атаки ворожих дронів та ракет, які значно почастішали восени.

Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, солдати спостерігають за ворожими цілями в небі у несподіваних точках. Одна з груп ППО робила це у скромному червоному автобусі. На екранах мерехтіли жовті крапки - це були ворожі дрони, ракети та літаки, що проникали в українське небо. Бійці 164-ї радіотехнічної бригади ЗСУ намагалися швидко ідентифікувати цілі та перехоплювати їх, не дозволяючи зруйнувати українські міста.

Останні місяці позначилися значним збільшенням кількості цілей на екранах. Це стало наслідком запуску російського заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї.

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Згідно з аналізом даних командування Повітряних сил України, Росія випустила понад 6000 вибухонебезпечних дронів і ракет протягом вересня, жовтня та листопада. Це втричі більше, ніж за попередній квартал, і більш ніж у чотири рази перевищує показники осені 2023 року.

Росія застосовує безпілотники іранської розробки Shahed у небаченій кількості, доповнюючи їх балістичними ракетами, які важче перехопити. Серед нових тактик - використання "парків" дешевих дронів-приманок для виснаження української ППО. Водночас російські війська застосовують термобаричні боєголовки та радари, які ухиляються від виявлення.

"Хто кого переграє"

"Йдеться про те, щоб вичерпати можливості протиповітряної оборони", - пояснює командир 164-ї бригади майор Антон Янович. Його команда працює у спеціально обладнаному автобусі з душем, кухнею, ліжками та холодильником, щоб солдати могли не втрачати боєздатності.

Україна активно використовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб протидіяти загрозам, але бійці визнають, що їм бракує сучасних систем ППО, здатних впоратися з новими викликами.

Західні країни постачають Україні більше передових систем протиповітряної оборони, проте, за словами президента України Володимира Зеленського, цих поставок недостатньо.

Українці стали більш ефективними у перехопленні дронів, а якість російських копій Shahed знижується, як зазначає український офіційний представник. За його словами, "хто швидше знайде рішення, той виграє битву за небо".

Мобільні групи ППО відіграють ключову роль у боротьбі з повітряними загрозами. Військові використовують радянські кулемети, встановлені на пікапах, щоб уражати цілі. Наприклад, сержант Василь Копча та рядовий Володимир Хом’як чергують по 16 годин, щоб знищувати ворожі безпілотники, які намагаються прорватися через хмарний покрив або ховаються в складному рельєфі.

Україна також вдосконалила методи електронної боротьби: дрони вводяться в оману, отримуючи хибні GPS-координати. Це змушує їх відхилятися від курсу та витрачати паливо, що дає час для знищення цілей.

Однак Росія адаптується: встановлює засоби радіоелектронної боротьби на ракети та використовує розвідувальні дрони для пошуку мобільних груп ППО. "Справа в тому, хто кого може переграти", - каже Юрій Ігнат, представник командування ПС України.

Загроза масованого обстрілу України

Як повідмляв УНІАН, 17 листопада російська окупаційна армія запустила по Україні приблизно 120 ракет та 90 дронів. Під ударом опинилися об'єкти енергетики, внаслідок атаки в країні запровадили графіки відключення електроенергії.

Вже 21 листопада загарбники атакували Дніпро міжконтитентальною балістичною ракетою під назвою "Орєшнік".

Нагадаємо, вчора посольство Сполучених Штатів Америки в України попередило американців, які перебувають тут, про посилену загрозу дронових та ракетних атак.

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