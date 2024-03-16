Їхня кількість збільшилась на 30% вчерез війну в Україні.

В Росії з 2022 по 2023 рекордно зросла кількість чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років.

Як повідомляє Міністерства оборони Британії з посиланням на інформацію від розвідки, про це свідчать дані Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування Росії. Згідно з ними, у 2022 році налічувалось 1,67 млн чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років. А вже через рік показник зріс на 507 тисяч осіб або на 30%. Російські демографи визнають, що збільшення кількості чоловіків з інвалідністю пов'язане з війною в Україні.

"Це майже напевно так і є. Значна більшість з понад 355 000 втрат, яких зазнали російські збройні сили в результаті конфлікту в Україні, - це поранені військовослужбовці", - додає розвідка.

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Також британці нагадали, що середньоденна кількість російських втрат зросла від початку російського наступу восени 2023 року.

"Рекордне зростання кількості чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років та поранених матиме значний вплив на російські медичні та соціальні служби", - відзначає розвідка Британії.

Втрати Росії у війні

Як повідомляв УНІАН, загальні втрати Росії у війні проти України станом на ранок 16 березня досягли вже 429 580 осіб. При цьому більше тисячі солдат знешкодили за останню добу.

В Інституті вивчення війни додають, що росіяни можуть спробувати зберегти темп своїх наступальних операцій із будь-якими втратами, щоб скористатися нестачею української техніки до того, як ЗСУ отримають обіцяну допомогу від союзників.

У ЗСУ зазначили, що в російських загарбників зменшується мобілізаційний ресурс серед представників національних меншин через втрати на фронті в Україні.

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