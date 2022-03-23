Українські спеціалісти продовжують працювати, і це лише попередні розрахунки.

Станом на сьогодні Росія вже завдала збитків Україні у сфері протимінної діяльності на суму близько 250 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, беручи до уваги практичний досвід гуманітарного розмінування на Донбасі за минулі роки.

"Щонайменше саме ця сума буде потрібна Україні для гуманітарного розмінування всіх наших земель, в тому числі тимчасово окупованих. Цю суму можна сміло додати до загального підрахунку збитків України внаслідок руйнування російсько-окупаційними військами інфраструктури країни та інших об’єктів, – йдеться у повідомленні. – Наші спеціалісти продовжують працювати, і це лише попередні розрахунки".

Нагадаємо, ГО "Асоціація саперів України" оприлюднила дані щодо загальної площі потенційно-небезпечної території України, яка може містити вибухонебезпечні предмети (ВНП), як наслідок широкомасштабної агресії з боку РФ.

Станом на сьогодні потреба в гуманітарному розмінуванні, зокрема у нетехнічному обстеженні (IMAS 08.10) вже становить щонайменше 82 525 км2 територій України.

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