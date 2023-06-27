Зараз головною діючою силою в місті є повітряно-десантні підрозділи противника.

Найманці приватної військової компанії "Вагнер" покинули Бахмут Донецької області. Наразі в місті залишаються російські десантники та інші сили окупаційних військ.

"Вони звідти вийшли, точніше буде сказати – ганебно втекли. Зараз там головною діючою силою є повітряно-десантні підрозділи противника. І це чіткий маркер, наскільки для них важливий Бахмут і як важливо його втримати. Адже 10 місяців вони його не могли взяти й не взяли до кінця. І дуже швидко його втратити – це було б піком приниження, – наголосив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він додав, що поряд із десантними підрозділами у Бахмуті досі є піхотні підрозділи російських окупаціних військ. Також там присутні представники інших ПВК, які пов'язані з Міноборони РФ, та набрані з кримінальників штурмові роти "Шторм Z".

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Війна в Україні: важливі новини

26 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили село Рівнопіль Донецької області. Воно перебувало під окупацією з березня 2022 року.

У Силах оборони України розповіли деталі про звільнення Рівнополя. Село було оточене мінними полями, через що українським воїнам довелося пробивати коридори для деокупації населеного пункту.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що протягом доби ворог намагався наступати на чотирьох напрямках: Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Ці спроби були безуспішними.

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