Війська РФ, дислоковані там, з кінця 2023 року неодноразово попереджали військове командування про можливість наступу ЗСУ на Курську область.

ЗСУ змогли скористатися ситуацією для наступу на Курську область, хоча росіяни знали про українські плани. У новому звіті аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) зазначили, що російська влада знала про загрозу українського наступу на Курську область місяцями, але нічого не зробила для усунення такої загрози.

У своєму огляді аналітики згадали, що The Guardian, посилаючись на документи, які потрапили до рук ЗСУ в Курській області, свідчили, що російські війська, дислоковані там, з кінця 2023 року неодноразово попереджали російське військове командування про можливість наступу ЗСУ на Курську область.

"Влада РФ не доклала жодних зусиль, щоб підвищити готовність своїх військових частин, які несуть службу в прикордонних районах Курської області, або щоб побудувати додаткові фортифікаційні споруди уздовж кордону. Влада вирішила проігнорувати ці запити через прорахунки щодо здатності України просунутися вглиб Курської області", - підкреслили аналітики.

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Така ситуація підтверджує оцінку ISW про те, що ЗСУ досягли оперативної несподіванки під час заходу в Курську область, незважаючи на те, що російській владі було відомо про можливість вторгнення.

"Хоча російські війська знали про різні точки вздовж кордону, в яких Україна могла б здійснити наступ, українські війська змогли використати невизначеність щодо їхніх оперативних намірів і спроможностей, щоб забезпечити оперативну раптовість", - зазначили аналітики Інституту.

Вони додали, що ЗСУ також експериментували з інноваційними методами, що поєднують наземні дії і безпілотні системи. Проте аналітики ISW не стали розкривати деталі, щоб не нашкодити ЗСУ.

Ситуація в Курській області

18 вересня військовий експерт, полковник Петро Черник заявив, що якщо ЗСУ втримають Курщину протягом зими, то це буде не тільки воєнна, а й велика геополітична перемога України.

При цьому РФ зібрала від 35 до 60 тис. військових для відбиття Курської області. Такі цифри озвучив військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни. Олексій Гетьман.

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