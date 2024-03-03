У Куп'янській громаді станом на 3 березня перебуває 225 дітей.

У Куп'янській громаді в Харківській області влада продовжує евакуацію місцевих жителів. Загалом в небезпеці зараз перебуває понад 200 дітей.

"Якщо ми говоримо про Куп'янську громаду, де зараз перебуває 225 дітей, то ця підготовка триває, йде постійно. Це питання вирішується. Що стосується можливості, то всі алгоритми відпрацьовані, можливості є, все залежить від людей", – повідомив в ефірі телемарафону начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін.

Посадовець також додав, що є проблеми з евакуацією жителів, адже більшість із них відмовляються покидати свої домівки.

Відео дня

"На жаль, ніхто не погоджується виїжджати. Наразі всіма 225 батьками чи опікунами написані відмови від евакуації. Тому зараз розглядаємо питання примусової евакуації, бо росіяни збільшують атаки, саме важким озброєнням: керованими авіабомбами, 500-кілограмовими снарядами, які щодня падають на місто та територію громади", – сказав чиновник.

За його словами, зараз для евакуації місцевих жителів створені всі умови – існує алгоритм, яким можуть скористатися всі цивільні.

"Місця для компактного проживання є в місті Харків, створені всі умови. Якщо говорити про алгоритм, то це гаряча лінія, колцентр. За нею приїде спеціальна автівка, забере в місто Харків, де їх зустрінуть соціальні працівники, психологи, волонтери. Запропонують їм місця для проживання. Якщо вони погодяться поїхати в більш безпечні місця інші області – такі варіанти також є", – пояснив Беседін.

Ситуація в Харківській област - головні новини

РФ ухвалила рішення припинити штурми в районі Синьківки Харківської області. Замість цього, вони вирішили перекинути частину військ в район Тернів та Ямполівки, де зараз ведуться активні, жорсткі бої.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, ризик захоплення Куп'янська існує. Втім, наразі це одне із найбільш захищених міст на лінії фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: