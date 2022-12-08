У регіоні загинули 32-річна жінка та її 38-річний чоловік, зазначили у поліції.

У середу вдень, 7 грудня, в Олевській громаді Житомирської області на дорозі між селами підірвався автомобіль "Форд Транзит", в якому їхали чоловік та жінка, подружжя загинуло, і сиротами стали 8 дітей.

Правоохоронці дізналися про вибух в Житомирській області близько 15 години, за попередніми відомостями, авто на узбіччі підірвалося на міні, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Житомирській області.

"Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались автомобілем... по дорозі із с. Сущани у напрямку с. Копище. На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо - на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло", - зазначили правоохоронці.

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У поліції додали, що осиротілі діти знаходилися під наглядом родичів.

Ситуація в Житомирській області під час війни з Росією - що треба знати

На початку повномасштабного вторгення ворогові вдалося захопити частину Житомирської області, але згодом супротивника вигнали з регіону. Вже не раз повідомлялося, що загарбники під час відступу мінують території та разні об'єкти.

Ще у травні очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко говорив, що в регіоні продовжують зміцнювати оборонні рубежі на кордоні з Білоруссю.

Варто зазначити, що окупанти вже не раз атакували область ракетами та іранськими дронами. Зокрема, 7 грудня стало відомо, що вночі було ліквідовано ворожий дрон.

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