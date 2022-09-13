Окупанти просто залишили завезених із Росії вчителів при відступі.

Російських вчителів, які викладали за "російськими стандартами", у школах окупованих територій Харківської області не було.

Про це повідомляє пропогандистське видання ТАСС з посиланням на представника так званої окупаційної "військово-цивільної адміністрації області".

"Російських вчителів, яких могли б притягнути до відповідальності за викладання за російською програмою, в області не було", - розповів один з колаборантів.

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Також у Міносвіти РФ стверджують, що вони нібито вивезли всіх учителів із територій, куди повернулися ЗСУ.

"Всі вчителі з РФ, які викладали на звільнених територіях, зараз знаходяться там, де ситуацію контролюють російські військові", - йдеться у заяві.

У той же час там заявили, що зараз відомо, що з місцевими вчителями, які нібито "співпрацювали з Росією і були готові викладати за новою методикою" окупантів.

Нагадаємо, окупанти настільки поспішали тікати з Куп'янська на Харківщині, до якого увійшли ЗСУ, що навіть "забули" вчителів. Їх привезли в місто з РФ, щоб "вчити" місцевих дітей і забивати в голови маленьких українців пропаганду.

Пізніше віце-прем'єр України Ірина Верещук заявила, що вчителів з РФ, які приїхали викладати в окуповані райони України, судитимуть за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Їх не розглядатимуть як полонених для обміну.

Як повідомляв УНІАН, у школах Маріуполя вчителі розповідають першокласникам, що вони - "частина Росії", і що українці - "вигадана нацистами нація".