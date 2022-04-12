Стан справ у цих регіонах важкий.

Схід і південь — це проміжні цілі перед другою спробою Російської Федерації захопити всю Україну.

Таку заяву зробила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

"Південь також сьогодні, власне як і схід, концентрує на собі великі зусилля ворога завоювати цю територію. Це ті цілі проміжні, які ставить перед собою ворог перед тим, як поцілитися на всю Україну вдруге. Бо вперше вони це робили в 2014 році", — заявила Маляр.

Заступник міністра назвала південь і схід стратегічними цілями ворога. А ще вона назвала ситуацію, яка склалася з цими регіонами "дуже важкою".

Нагадаємо, за свіжими даними, ворог не залишає спроб закріпитися на адміністративних рубежах Херсонської області. А на Донбасі окупанти щодня атакують українських захисників. За минулу добу ВСУ відбили шість атак окупантів у регіоні. Спроби наступу обійшлися росіянам в 4 танки 5 одиниць броньованої техніки і 26 автомобільної. У список знищених цілей також увійшли 8 артилерійських систем.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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