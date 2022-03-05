Другим за величиною ядерним об'єктом України - з точки зору вироблення електроенергії - є Південноукраїнська АЕС.

Російські війська наближаються до другого за величиною ядерного об'єкту України.

Про це заявила представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає CNN.

"Російські сили зараз знаходяться в 20 милях і наближаються до другого за величиною ядерного об'єкту України", — сказала вона, не називаючи станції.

За даними "Енергоатому", другим за величиною ядерним об'єктом України — з точки зору вироблення електроенергії — є Південноукраїнська АЕС в Миколаївській області на півдні України.

"Президент Путін повинен зупинити цю гуманітарну катастрофу, поклавши край цій війні і припинивши ці безсовісні напади на народ України", — додала посол.

Томас-Грінфілд заявила, що неминуча небезпека зберігається після того, як минулої ночі вдалося "ледве уникнути" катастрофи, маючи на увазі пожежу, що спалахнула на Запорізькій атомній електростанції рано вранці в п'ятницю за місцевим часом в Україні в результаті обстрілу об'єкта російськими військами.

"Міжнародне співтовариство має бути одностайним у вимозі, щоб російські сили припинили свій небезпечний наступ. І, як я вже говорила, народ України розраховує на нас, і ми не повинні його підвести", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше в п'ятницю президент України Володимир Зеленський обвинуватив Росію в "ядерному терорі" після того, як російські війська атакували атомну електростанцію на півдні України.

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