В результаті ворожого обстрілу загинув старший сержант Олексій Пономаренко.

Російські військові в середу, 9 березня, обстріляли евакуаційну колону, яка їхала з тимчасово зайнятого загарбниками Демидова. В результаті нападу загинув старший сержант Олексій Пономаренко.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.

"Сьогодні під час евакуації людей з окупованого Демидова героїчно загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко. Окупанти відкрили вогонь у бік правоохоронців і мирного населення", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ще дві людини отримали поранення

"Пишаємося мужністю і самопожертвою поліцейського. Навіть смерть товаришів нас не зупинить. Ми продовжимо служити і захищати, захищати свою Батьківщину і рятувати людей", - підсумував Нєбитов.

У поліції також повідомили, що з окупації вдалося вивести 100 мирних жителів, 30 з яких - діти.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що о 5:30 ранку 9 березня Україна отримала повідомлення від РФ Про узгодження раніше запропонованих маршрутів, зокрема, з Бучі, Ірпеня та Маріуполя.

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