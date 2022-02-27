Місто другий день поспіль обстрілювали, поділились в Донецькій ОДА.

Місто Волноваха Донецької області знаходиться під контролем української влади.

У місті вкрай важка ситуація, артобстріли не припиняються вже другий день, написала в Facebook співробітниця Донецької обласної держадміністрації Тетяна Ігнатченко.

"Води немає вже протягом кількох днів. Немає електрики, бо розбиті підстанції. Немає газу. Завезти хліб чи харчі немає можливості... У людей розряджені телефони. Зв'язок поганий", - зазначила чиновниця.

За її даними, центральна райлікарня працює на генераторах, але швидкі не виїжджають, оскільки це небезпечно.

"Допомогу надають тим, хто може прийти або кого приводять. На даний час там перебуває 11 поранених. Лікарня теж постраждала - рашисти влучили у будівлю лор відділення. До роботи готова й ДСНС, але знов-таки - виїхати не може. Місто практично заблоковане російськими військовими...", - зазначила чиновниця.

Раніше стало відомо, на Луганщині під Сєвєродонецьком військовослужбовці Об’єднаних cил розбили колону російсько-окупаційних військ і змусили їх відступити від міста.