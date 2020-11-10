У місті Волноваха Донецької області на території підприємства стався вибух невідомого предмета, двоє людей отримали травми. Наразі триває обстеження території.
Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Донецькій області.
"Сьогодні о 10:15 до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного з підприємств на околиці міста двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі триває обстеження території спеціалістами вибухотехнічної служби. Вилучено залишки предмету, який вибухнув. Обставини події встановлюються.
"Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 з поміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України", - додали у поліції.
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