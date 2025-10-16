Це дає змогу Україні використовувати сили та засоби на власний розсуд, каже Буданов.

Майже всі удари по території Росії Україна завдає власними засобами ураження. Про це під час "Київського міжнародного економічного форуму" розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає кореспондент УНІАН.

"99% цих засобів наші", - сказав він про зброю, якою Україна б'є по РФ сьогодні.

Буданов визнав, що в попередні роки, коли українці покладалася на зброю від партнерів, доводилося воювати "з однією звʼязаною рукою" через обмеження, накладені на її застосування.

"Це правильне тлумачення того, що відбувалося тоді. Але зараз у нас є наше власне виробництво. Так, хочеться більше, завжди хочеться більше. Але воно є. І саме наше вітчизняне виробництво дало нам змогу використовувати наші сили та засоби так, як ми це бачимо. І це дає результат", – сказав Буданов.

Удари по РФ: важливі новини

Раніше стало відомо про атаку безпілотників на енергетичну інфраструктуру у Волгоградській області. Місцева влада повідомила, що через удар БПЛА, електропостачання зникло в населених пунктах, прилеглих до пошкодженої підстанції.

Журналісти Bloomberg відзначають, що через українські атаки на російські обʼєкти нафтової інфраструктури Росія буде обмежувати обсяги переробки нафти щонайменше до середини наступного року. Але прогноз можуть переглянути, якщо надійдуть "нові дані".

Водночас The New York Times пише, що українські удари безпілотниками хоч і не завдають вирішального удару по РФ, однак все ж впливають на російське суспільство. І навіть "такий автократ, як пан Путін, стежить за громадською думкою".

