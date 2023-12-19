Прокопенко вважає, що чимало людей в Україні та за кордоном досі відмовляються сприймати безжальну реальність такою, якою вона є.

Командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що невизначеність та ймовірність того, що бойові дії в російсько-українській війні триватимуть роками, тисне на цивільних та інколи, навіть, на вмотивованих військових.

Він стверджує, що ця війна надовго і вона може тривати роками.

"Росія ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей та не відпустить Україну зі своєї сфери впливу. Війна буде тривати рівно до тих пір, поки ми будемо здатні вести спротив. Будь які "перемир’я" або "домовленості" - будуть черговим тайм-аутом для ворога, з метою накопичити ресурси для подальшого наступу. Тому наша здатність у критичний момент мобілізувати всі необхідні ресурси та працювати на грані надлюдських спроможностей, не має поступово переростати в байдужість та безініціативну стабільність", - написав він у Facebook.

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Прокопенко вважає, що чимало людей в Україні та за кордоном досі відмовляються сприймати безжальну реальність такою, якою вона є.

"Дехто намагається запевнити себе, що все от-от закінчиться саме по собі. Хтось навпаки - кам'яніє від однієї думки, що мир в Україні може настати ледь не через десятиліття", - додав військовий.

Він закликав українців, які не воюють, зробити усвідомлений вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни.

"Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу", - підсумував "Редіс".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Збройні сили України на Авдіївському напрямку відбили дев’ять атак ворога в районі Авдіївки та ще 13 - біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Протягом доби відбулося 92 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Сили оборони не згортають свої операції, а переформатують їх під умови дефіциту снарядів. Про це заявив прес-секретар Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

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