На Криворізькому і Миколаївському напрямках загарбники обстрілювали населені пункти майже по всій лінії бойового протистояння.

Російські окупанти безуспішно намагаються вийти на адміністративний кордон Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, на Харківському напрямку ворог зосередився на утриманні зайнятих рубежів та районів, та недопущенні подальшого просування українських військ.

Для цього противник здійснив вогневі нальоти на Рубіжне і Тернову та намагався контрнаступати у напрямку Тернової, Руських Тишок і Питомника.

Крім того, на Слов'янському напрямку українські військові ведуть бої з угрупованням російських військ, які намагаються поновити наступальні дії на Слов'янськ.

Зокрема, українські воїни відбили декілька спроб російських окупантів просунутися у напрямках селища Довгеньке Харківської області і селища Богородичне, що на Донеччині.

Наразі ворог намагається віднайти слабкі місця у системі оборони українських військ, для чого активно залучає артилерію і армійську авіацію.

"Донецький напрямок. Там сили оборони України ведуть важкі бої з російськими підрозділами... Противник за широкої підтримки авіації веде наступальні дії, намагаючись оточити наші підрозділи біля Лисичанська та Сєвєродонецька та вийти на адмінкордон Луганської області. Зокрема, на Лиманському напрямку ворог веде інтенсивний наступ з метою повного взяття під контроль населеного пункту Лиман, при цьому застосовує авіацію, артилерію, намагається порушити систему протиповітряної оборони української армії, систему зв'язку та управління зброєю, активно вводить у дію комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ)", - розповів Мотузяник.

Він наголосив, що успіху у цих діях ворог наразі не досяг.

Водночас на Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ відбивають ворожі атаки у напрямку Сєвєродонецька та селища Гірське.

На Бахмутському напрямку українські військові протидіють штурмовим діям окупантів біля Комишувахи і Відродження, а у районі Василівки противник закріплюється і продовжує наступальні дії у напрямку селища Берестове.

На Авдіївському напрямку ЗСУ стримують наступ російських військ поблизу Красногор'ївки, Кам'янки, Авдіївки і Пісків.

"Завдяки вдалим діям та ефективній обороні українських підрозділів, противник успіху там не досяг і для протидії нашим безпілотникам і придушення системи зв'язку підрозділів сил оборони України ворог активно застосовує комплекси РЕБ", - наголосив речник МОУ.

На Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках ворог продовжує обстрілювати підрозділи українських військ із застосування артилерії, а також авіації.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив основні зусилля на спробах сковування дій українських військ та недопущення перекидання українських резервів на інші напрямки.

"Також на Криворізькому і Миколаївському напрямках загарбники обстрілювали населені пункти майже по всій лінії бойового протистояння. У рамках підготовки до наступальних, а також контрнаступальних дій в районі Берислава росіяни розмістили три важкі вогнеметні системи ТОС-1 "Буратіно" та намагаються підсилити цей район підрозділами Росгвардії та стрілецьких батальйонів загальною чисельністю до 2 тис. осіб", - повідомив Мотузяник.

У той же час, на Сіверському напрямку противник намагається посилити кордон у Брянській та Курській областях та не допустити перекидання українських військ на інші загрозливі для росіян напрямки.

"У подальшому існує ймовірність продовження ракетних ударів по об'єктам військової і цивільної інфраструктури, а також артилерійських обстрілів прикордонних районів України", - додав Мотузяник.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус підтвердив постійні обстріли прикордонних територій в регіоні. Росіяни відкривають вогонь як вдень, так і вночі. Схожа ситуація склалася на Сумщині: сьогодні ворог обстріляв землі трьох громад в області, одну — з літака.

Вас також можуть зацікавити новини: