Армія агресора порушує всі мислимі Конвенції і поводиться, як збіговисько терористів.

Минув тиждень з тих пір, як армія Російської Федерації вторглася на територію суверенної України. ЗСУ продовжують доблесно відбиватися від окупантів, які встигли скоїти десятки, якщо не сотні воєнних злочинів. Тільки за останні кілька годин ворог обстріляв житлові будинки в Чернігові і селі Яковлівка на Харківщині. А нещодавно надійшла інформація про ще одну підлість окупантів. Вони почали використовувати медичний транспорт для перевезення боєприпасів.

У ролику нижче можна побачити санітарні машини, які захопили наші захисники. На автомобілях присутня відмітка з червоним хрестом на білому тлі. А водії транспорту і солдати з охорони використовували відповідні пов'язки. На них написано "черговий лікар", "черговий фельдшер" і так далі. При цьому всередині машин знаходилися коробки зі зменшеними фугасними снарядами.

Раніше російські війська намагалися замаскуватися під "миротворців". Вони перефарбували свої КАМАЗи в білі кольори з червоними прапорцями, щоб зійти за представників Червоного Хреста.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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