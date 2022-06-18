У Міноборони РБ кажуть, що шукати бомбосховища не варто.

Заступник Міністра оборони РБ Андрій Жук запевняє жителів, що білорусам не варто готуватися до участі країни у війні.

Про це він заявив під час прямої лінії з населенням, повідомляє "Зеркало".

"Можу вас заспокоїти: не треба шукати ніякі бомбосховища, наша країна не збирається воювати, ми готові захистити свою державу, але воювати ні з ким ми не збираємося. Ні на кого нападати і так далі", - сказав Жук, коментуючи слова Лукашенка про можливий удар по Києву з боку Білорусі.

На уточнення, що питання були задані через перевірки Міноборони і створення Південного оперативного командування, він відповів: "Можете не переживати. Все нормально, держава розвивається, держава живе мирним життям. Збройні сили готові і здатні його захистити, якщо в цьому буде необхідність".

Як повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко пригрозив ударами по українських містах у разі, якщо ЗСУ атакують Мозир Гомельської області, де росіяни розмістили військову базу для ударів по Україні.

Напередодні стало відомо про продовження командуванням республіки військових навчань поблизу українського кордону, а також про створення у Збройних силах Південного оперативного командування.

У червні в Міноборони РБ також почалися тренування з переведення з мирного на воєнний час.

Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони в чотирьох областях у разі вторгнення з території Білорусі.

В даний час російські війська використовують територію Білорусі для завдавання ракетних ударів по українських містах.

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