Вперше за довгий час: Ігнат розкрив особливість нічного удару росіян по Києву

В ніч на 24 січня під час масованої атаки по Києву російські окупанти застосували нетипові для останніх місяців ракети Х-22, запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

Про це повідомив в етері КИЇВ24 начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Він деталізував, що загалом по столиці ворог випустив 12 таких ракет після перекидання стратегічної авіації ближче до кордонів України.

Зазначається, що Х-22 - це важкі протикорабельні ракети з бойовою масою до 950 кг, призначені для ураження авіаносних груп і здатні нести різні типи зарядів.

Загалом РФ застосувала проти України понад 400 ракет Х-22/Х-32, з яких було збито лише три. Але під час відбиття атаки в ніч на 24 січня, захисники неба збили 9 таких ракет.

Нічна атака РФ

В ніч на 24 січня росіяни атакували Київ і Харків. В обох найбільших містах є руйнування і постраждалі.

Вранці Повітряні сили повідомили, що для комбінованого удару по Україні ворог використав 396 засобів повітряного нападу, серед яких були 2 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" та 12 крилатих ракет Х-22/Х-32, які були запущені з Брянської обл. РФ.

"Особливість – залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці України", - підкреслили у Повітряних силах.

