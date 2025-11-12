Російські окупанти продовжують наступати на фронті, незважаючи на втрати.

Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому російські військові під прикриттям туману в'їжджають нібито в Покровськ на мотоциклах, баггі та автомобілях. Опубліковані кадри посилили побоювання, що важливий транспортний і залізничний вузол на південному сході України перебуває на межі падіння, пише The Telegraph.

Журналісти зазначають, що стратегічне місто перебуває в облозі понад рік, приймаючи на себе основний удар російської атаки на сході країни. Майже третина всіх боїв уздовж 1000-кілометрової лінії фронту зараз припадає саме на Покровськ.

Бої точаться будинок за будинком серед почорнілих руїн радянських багатоповерхівок, де залишилося лише кілька сотень мешканців із довоєнних 60 тисяч. Військові нещодавно повідомляли, що в Покровську перебувають близько 300 російських солдатів, але Москва посилює спроби прорвати оборону міста, користуючись щільним туманом.

"Їхня мета залишається незмінною - дійти до північних околиць Покровська, а потім спробувати оточити агломерацію", - заявили в 7-му корпусі Десантно-Штурмових військ України.

ЗМІ пише, що якщо Покровськ впаде, це стане найбільшим захопленням Росії в Україні за більш ніж два роки і дасть змогу просунутися на північ і захід, загрожуючи "поясу фортець" - опорним містам української оборони в Донбасі. Падіння міста також стане ударом по моральному духу України і посилить риторику кремлівського диктатора Володимира Путіна, який прагне переконати Дональда Трампа, що Росія наступає, а допомога Києву марна.

Тактика і втрати Росії

Як і в Бахмуті, Росія кидає нескінченні хвилі піхоти, домагаючись незначних і дорогих успіхів - іноді лише за укріплений бункер або лісопосадку. Тільки в жовтні російські втрати, за оцінками, склали рекордні 25 тисяч убитих і поранених. З настанням зими просування стає ще важчим - без листя, яке могло б укривати війська від дронів.

За словами українських бійців, російських солдатів у місті вже більше, ніж захисників. Протягом тижнів Росія посилає невеликі групи диверсантів - по дві-три людини - щоб вони просочувалися через рідкісні українські лінії оборони. Потрапивши в місто, вони або сіють хаос, або закріплюються, чекаючи підкріплень, поступово нарощуючи чисельність.

Український військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив: "Україна повільно, але вірно втрачає Покровськ. Оточення поки що не завершено, але шляхи постачання майже перерізані. Вузьке "пляшкове горлечко" становить близько 5 км", - сказав він The Telegraph.

Відхід ЗСУ від міста

Повідомляється, що все частіше лунають заклики вивести українські війська з міста. Раніше українські генерали піддавалися критиці за те, що занадто довго утримували позиції, піддаючи бійців ризику.

Ступак вважає, що настав час почати організований відхід із південних рубежів оборони, щоб уникнути безглуздих втрат і можливої важкої тактичної поразки. "Дуже важливо, щоб бойові рішення ухвалювали військові, а не політики", - зазначив він.

ЗМІ пише, що, якщо Україна залишить Покровськ, їй доведеться залишити і Мирноград, що стане новим ударом по лінії оборони на цій ділянці фронту.

Інші новини про ситуацію на фронті

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія на рік відстала від графіка захоплення Покровська. Москва готується до консолідації контролю над руїнами міста, кидаючи все більше живої сили в зруйновані квартали Покровська. Безпілотники РФ активно блокують українські лінії постачання. Наближається вирішальна зима.

Крім того, ми також розповідали про реакцію заступника командира Третього армійського корпусу підполковника Максима Жоріна на відео із заходом росіян до Покровська. Він у брутальній формі зауважив: якщо комусь смішно від відео, як "друга армія світу" заходить у вказане місто, то насправді веселого тут нічого немає.

