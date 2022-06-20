Знищено було також, зокрема, дві артилерійські системи та п'ять мінометів окупантів.

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляє про знищення 106 російських окупантів за сьогодні.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці ОТУ "Схід" у соціальній мережі Facebook.

Наголошується, що українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, сьогодні, 20 червня, втрати ворога серед особового складу склали 106 осіб.

Також знищено було, зокрема, танк, бронетранспортер, дві артилерійські системи, п'ять мінометів, два безпілотники та два склади з боєприпасами.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі тривають наджорстокі бої. Російська армія застосовує там найбільше артилерії та найбільше наступальних сил.

Нагадаємо, що раніше українські військові під Світлодарськом збили російський штурмовик Су-25 та взяли у полон льотчика-"вагнерівця".

За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, російські війська на Донбасі діють значно недоукомплектованими та все більш роз'єднаними угрупованнями.

А голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі порівняв бої на Донбасі з Першою світовою війною.

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