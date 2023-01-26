Морпіхи ліквідували, зокрема, ворожу реактивну систему залпового вогню.

Українські морські піхотинці за добу, 25 січня, знищили 13 російських окупантів.

Артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України завдавали удари по загарбниках, унаслідок чого знищено реактивну систему залпового вогню, чотири міномети та дев’ять ворогів, повідомили у ВМС ЗСУ.

"Минулої доби... морські піхотинці знищили чотирьох окупантів", - йдеться у повідомленні. Остаточні втрати супротивника уточнюються.

Відео дня

Нагадаємо, 25 січня у ВМС ЗСУ повідомили, що 24 числа наші морпіхи ліквідували бойову машину піхоти супротивника та 10 росіян.

Ситуація на фронтах в Україні - що треба знати

Вранці 26 січня Генштаб української армії повідомив, що вороги були активні в Донецькій і Луганській області. У Генштабі додали, що наші воїни відбили атаки противника на Донбасі в районі 10 населених пунктів, у тому числі в районі Бахмута і Вугледара.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні вже становлять близько 123 тис. 860 осіб. Крім того, ліквідовані, зокрема, 452 РСЗВ.

Вас також можуть зацікавити новини: