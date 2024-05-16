Артур Якубов був батьком трьох дітей.

У боях за Україну загинув імам однієї з харківських мечетей Артур Якубов. Про це повідомляється на сторінці Духовного управління мусульман Криму у соціальній мережі Facebook.

Прощання з героєм відбувається сьогодні, 16 травня. "В боях за рідну Харківщину загинув наш брат та товариш, імам Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Артур Якубов. Висловлюємо щирі співчуття сім‘ї, друзям та близьким Артура. У нашого брата залишилась дружина і троє діточок", - йдеться у повідомленні.

Про загиблого розповів голова управління Айдер Рустемов. За його словами, 34-річний Якубов - батько трьох дітей, займався волонтерством. Його будинок, що знаходився в одному з сіл на околицях Харкова, зруйнували окупанти. Сім'ю він евакуював за кордон, а сам повернувся.

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"Бувши харків'янином, імамом однієї з харківських мечетей, він побачив на власні очі вторгнення рашистів і перші бої на харківській окружній", - розповів Рустемов.

Через деякий час Якубов став вихователем і вчителем школи в громаді "Бірлік" у селі Чайки Київської області, через рік звільнився зі школи, бо хотів бути "воїном істини". "І він продовжив свій шлях, не померши, а покинувши цей тлінний світ зі зброєю в руках на харківському напрямку, захищаючи свою рідну землю. Воїни істини живі завжди й отримують наділ від свого Господа…" - написав Рустемов у Facebook.

Втрати України на цій війні:

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