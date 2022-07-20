Освоєння українською армією нової техніки, яка поступово надходить із різних західних країн, є серйозним викликом.

Україна відчуває великі труднощі з застосуванням та доставкою західної зброї, оскільки воно сильно розрізняється між собою, йому потрібні різні боєприпаси, а з ремонтом проблеми, оскільки часто немає потрібних запчастин.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

У матеріалі наголошується, що зараз Україна отримує сучасні та ефективні pахідні види озброєнь, які вже змінили ситуацію на полі бою - ЗСУ тепер можуть завдавати точкових ударів по важливих об'єктах російської армії. Однак освоєння і застосування цієї зброї стикається з низкою проблем.

"Нинішній підхід, коли кожна країна передає батарею зброї по частинах, швидко перетворюється в логістичний кошмар для українських сил, оскільки для кожної батареї потрібна окрема система навчання, обслуговування і логістики" - розповіли виданню в Лондонському Королівському інституті об'єднаних озброєнь.

Так, Україна отримує цілий букет різних видів озброєння: М777 від США, Австралії та Канади; самохідні гаубиці Caesar з Франції, самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 з Німеччини; самохідні гаубиці M109 з США і самохідні гаубиці AHS Krab з Польщі. Всі ці системи не мають практично нічого спільного; навіть боєприпаси у них не взаємозамінні, як повинно було бути. НАТО неодноразово намагалося провести стандартизацію, але навіть в Альянсу був лише обмежений успіх у цьому питанні.

"Україні дали не просто різні види зброї. Її Збройні сили також повинні навчитися поводитися із західною зброєю та обслуговувати її" - зазначив старший оборонний аналітик RAND Corporation Скотт Бостон.

Ця складність є компромісом для кращої продуктивності, сказав генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армією США в Європі, який зараз працює в Центрі аналізу європейської політики. "Щоб досягти вищого рівня можливостей західних систем, потрібен певний рівень складності, який включає гідравліку, електроніку, системи озброєння, а також боєприпаси, необхідні для досягнення додаткової точності та дальності", — сказав він.

А військовий експерт Джек Уотлінг в коментарі виданню додав, що перелік проблем далеко не повний - так, снаряди мають різний калібр, від 39 до 52, у гармат різні запчастини, вимоги до техобслуговування, механізми завантаження і заряди, вимоги до навчання для експлуатації та обслуговування систем, а також абсолютно різні ланцюжки поставки запчастин. Все це створює хаос в логістиці ЗСУ.

Тим часом Верховна рада створила тимчасову спеціальну комісію з моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

За словами головкому ЗСУ Валерія Залужного, ситуацію на фронті нарешті вдалося стабілізувати завдяки HIMARS. Попри те, що вона залишається складною і напруженою, проте Збройні Сили України повністю її контролюють.

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