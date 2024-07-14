У ГУР зазначають, що не зафіксували додаткових переміщень ракетоносіїв ядерної зброї до окупованого півострова.

В окупованому Криму відсутні об’єкти, на яких окупанти розміщують ядерну зброю. Крім того, не було зафіксовано випадків перевезення зазначеної зброї. Про це повідомило Головне управління розвідки у коментарі "Суспільне Крим".

"Наразі, за наявними даними української розвідки, проведено часткове відновлення об’єкту "Феодосія-13" (радянського складу ядерної зброї). Проте зазначений об’єкт використовується як склад для зберігання звичайних боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ГУР зазначили, що носіями тактичної ядерної зброї можуть бути літаки, вертольоти, а також підводні човни, кораблі, катери, що розміщуються в Криму. Зокрема, ракетні війська та артилерія сухопутних військ у Криму мають у своєму розпорядженні оперативно-тактичні ракети ракетних бригад (ОТРК "Іскандер"), а також спеціальні артилерійські постріли (ядерні артилерійські снаряди і мінометні міни) та артилерійські частини, на озброєнні яких знаходяться 152-мм і 203-мм артилерійські системи та 240-мм міномети.

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Крім того, російські повітряно-космічні сили мають ядерні боєприпаси військово-повітряних сил (бойові частини крилатих ракет авіаційного базування, авіаційні бомби та авіаційні морські міни), носіями яких можуть бути штурмові та бомбардувальні літаки оперативно-тактичної авіації (Су-25СМ3. Су-24М. Cy-34. MіГ -31К).

Також, як додали у ГУР, можуть бути окремі, визначені відповідними наказами, частини ППО, що оснащені комплексами С-300ПМ.

Зокрема, військово-морський флот Росії має:

бойові блоки ракет морського базування і берегових ракетних комплексів;

бойові частини протикорабельних і протичовнових ракет;

бойові зарядні відділення і бойові частини торпед і ракето-торпед;

якірні та донні міни;

артилерійські снаряди берегової артилерії;

глибинні бомби і "пірнальні" авіаційні бомби.

Водночас у ГУР зазначають, що не зафіксували додаткових переміщень ракетоносіїв ядерної зброї до окупованого півострова для застосування тактичної ядерної зброї.

Деокупація Криму - що відомо

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначив, що в Криму продовжуватиметься тиск на російських окупантів – будуть атаки з повітря, використовуватимуться морські ударні безпілотники та проводитимуться таємні спецоперації.

Партизанський рух "Атеш" повідомляв, що серед ворогів ширяться чутки про створення українською стороною "ударного кулака" для здійснення прориву у бік Криму. Американський Інститут вивчення війни (ISW) спрогнозував, що наприкінці поточного року та впродовж усього 2025-го наші воїни можуть здійснити серію комплексних контрнаступальних операцій.

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