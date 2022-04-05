Зеленський наголосив, що санкційна відповідь на масове вбивство Росією цивільних в Україні нарешті буде потужною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби Україна раніше отримала необхідне озброєння та техніку, то могла б урятувати тисячі людей.

Про це він заявив у відеозверненні.

За словами президента, санкційна відповідь на масове вбивство Росією цивільних в Україні нарешті буде потужною.

"Але невже треба було дочекатися такого, щоб відкинути сумніви й нерішучість? Невже треба було сотням наших людей загинути в муках, щоб деякі лідери Європи нарешті зрозуміли, що російська держава заслуговує на максимально жорсткий тиск? Це розриває серце кожному українцю. Це розриває мені серце. Бо тільки зараз ми чуємо від усіх світових лідерів заяви, які мали б прозвучати давно, коли все було вже абсолютно зрозуміло", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна має отримати всю необхідну зброю, щоб швидше вигнати окупантів зі своєї землі та звільнити свої міста.

На його думку, якби Україна раніше отримала те, чого потребуємо, – літаки, танки, артилерію, протиракетну й протикорабельну зброю, то могла б урятувати тисячі людей.

"Я вас не звинувачую – я звинувачую тільки російських військових. Але ви б могли допомогти. Я продовжу говорити це в очі всім, від кого залежить рішення про зброю для України", - підкреслив глава держави.

Він розповів, що в Україні вже розпочата підготовка всієї необхідної роботи для відновлення нормального життя у звільнених районах.

Наразі триває розмінування території, сапери знешкоджують тисячі вибухонебезпечних предметів щодня.

Крім того, найближчим часом відновлять подачу електрики та води, забезпечать медичну допомогу та нормальний доступ до товарів – настільки, наскільки це можливо в наявних умовах.

"Звісно, відновимо й зруйноване та пошкоджене житло. Відновимо дороги, мости, інфраструктуру. Життя прийде знову в кожне місто, в кожну громаду, які окупанти намагалися знищити", - підкреслив Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що якщо РФ не почне домовлятися про мир, то лихі 90-ті, як сказав Зеленський, здадуться країні-агресору спокійними.

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