Військовий здивований, що цієї зброї не було в одному зі списків потрібного українській стороні озброєння.

Відставний генерал Бундесверу Удо Ойліг вважає, що в боях проти окупантів української армії, окрім артилерії, необхідна велика кількість дронів.

Таку думку він висловив в інтерв'ю DW.

Він підкреслив, що західним партнерам необхідно посилити потужності ЗСУ, щоб Україна могла діяти в глибині позицій ворога.

"І таким чином боротися з його (ворога) потужною артилерією, а також перешкоджати його постачанню боєприпасів, скажімо так, логістиці тилу, що допомагає заповнювати втрати на фронті", - зазначив військовий.

За словами Ойліга, використання дронів у цій війні теж є дієвим варіантом: "І я здивований, що їх не було в одному зі списків (список потрібного українській стороні озброєння). Але в іншому списку, я думаю, вони були вказані".

"Безпілотні системи показали себе дуже ефективно і результативно під час війни в Закавказзі (в Нагірному Карабасі), коли їх використовував у боях Азербайджан. І я можу собі уявити, що для української армії безпілотники можуть зіграти дуже важливу і ефективну роль для відбиття російських атак", - вважає експерт.

Для захисту пересувань військ потрібні танки і бронетехніка, додав Ойліг.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Вчора, 21 червня, російські війська окупували ряд довколишніх сіл.

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни, найближчого тижня РФ спробує атакувати Лисичанськ. Як зазначає, своєю чергою, Генштаб окупанти вже наближаються до міста, територія під вогнем.

Крім того, росіяни намагаються відновити наступ на Слов'янськ.

Агресії Путіна допомагає і Білорусь. Українські військові помітили ведення силами Республіки розвідки на кордоні з нашою країною.

Якщо президент Росії "дотисне" Лукашенка вступити у війну проти української держави, то білоруська армія може сформувати ударне угруповання і почати активні бойові дії протягом місяця, говорили раніше експерти.

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