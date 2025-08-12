У Запорізькій області та на Харківщині Сили оборони зберігають позиції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Сумщині вже звільнено 6 з 18 окупованих росіянами точок. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, коментуючи ситуацію на фронті.

"Сумщина. Там було у нас 18 точок – окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив. Зранку мені доповіли Апостол і Сирський. Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону", – зазначив глава держави.

За його словами, у Запорізькій області Сили оборони "зберігають позиції".

"Луганська область. Не скажу, які підрозділи, і не скажу, де саме, бо заходи ще тривають, але ми просунулися на один кілометр вглиб позицій противника. Харківський напрямок – стоїмо", – інформував Зеленський.

Він зауважив, що найскладніша ситуація – Краматорськ, Добропілля-Краматорськ.

"Що там відбулося? Групи "рускіх" просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом. Задача цього просування нам зрозуміла. До 15 серпня сформувати певний інформаційний простір, перед зустріччю Путіна з Трампом, особливо в американському просторі, що Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає", – зазначив глава держави.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Генеральний штаб України повідомив, що українські військові звільнили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня – прим. ред) в Сумській області.

На Донеччині росіяни намагаються розвинути успіх у напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки, зазначали аналітики DeepState у вчорашньому повідомленні. Ворог прощупав слабкі місця для подальшого руху, якими і буде користуватися, щоб здійснити подібні спроби, мовилось у повідомленні проєкту. Зазначалося, що обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплюватися, накопичуватися для подальшого просування.

