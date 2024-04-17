Водночас ворог не запускає в небо ДРЛО А-50.

Росія продовжує завдавати потужних ударів по території України, зокрема по Харкову та області. Ворог продовжує атакувати зенітними ракетними комплексами типу С-300, використовуючи їх, як балістичні системи.

Про це в інтерв'ю Фокусу повідомив речник Повітряних Сил України Ілля Євлаш. За його словами, окупанти використовують БПЛА типу "Шахед". Частіше, вони їх запускають у напрямку кордону з РФ, оскільки відстань там складає десятки кілометрів, що надає можливості атакувати населені пункти, обмежив нас в часі на ефективне реагування. Тож ворог має тут перевагу, йому зручно застосовувати завдавати комбінованих атак, щоб перевантажити нашу систему ППО.

"Ефективно з дронами вправляються наші мобільні вогневі групи, які відточили свою майстерність. Але нам потрібні переносні зенітно-ракетні комплекси, а також різні типи систем ППО - Avenger, Gepard, Terrahawk Paladin та інші зразки для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Звичайно противник хоче виснажити нашу систему, зробити так, щоб ми використали ракети на простіші цілі, а потім атакувати нас більш серйозними зразками. Тому ставка на такі малі, легкі засоби ППО може допомогти в боротьби з БПЛ в повітряному просторі", - зазначив Євлаш.

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Крім того, Україна фіксує в повітряному просторі відсутність А-50. Ворог активно використовує розвідувальні дрони тактичного типу - Supercam, "Орлан-10", ZALA на прифронтових територіях поблизу Херсонщини, вздовж лінії зіткнення на Запоріжжі, поблизу Харківщини, Сумщини. Ворог слідкує за переміщенням нашої техніки, розміщенням наших позицій, використовуючи різні типи як радіолокаційної розвідки, так і різних приладів нічного бачення.

Також Україна застосовує різні безпілотники, зокрема "Лелека", "Шарк", які використовуються для розвідки та наведення ракет, виявлення та фіксація розміщення техзасобів та особового складу.

Окремо Євлаш прокоментував інформацію про те, що ворожі Су-34 стали носіями авіабомб ФАБ-3000 з комплектом УМПК. Наразі Україна не має підтвердженої інформації щодо цього.

"Ми знаємо про застосування ФАБ-250 з УМПК, ФАБ-3000 - це технічно досить складно виконати, це важка бомба", - сказав він.

Дефіцит ППО в Україні

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ останніми місяцями мають дефіцит боєприпасів та ракет до систем ППО, що негативно відображається на ситуації на фронті. При цьому Росія посилила повітряні атаки не тільки вздовж лінії фронту, а й по мирним населеним пунктам України, знищуючи критичну інфраструктуру.

В інтерв'ю для PBS NewsHour Володимир Зеленський визнав, що Україна не змогла захистити Трипільську ТЕС саме через нестачу боєкомплекту у систем ППО. За його словами, росіяни запустили проти ТЕС 11 ракет: 7 вдалося збити, а потім у батареї ППО, зщо захищала об'єкт, просто скінчилися ракет.

На цьому тлі українців обурила рішучість Заходу захищати Ізраїль, коли США, Британія та Франція задіяли власні винищувачі, аби збити іранські дрони. Ситуацію дипломатично, але емоційно прокоментував і сам Зеленський.

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