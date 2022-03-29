В результаті обстрілу загинули щонайменше троє людей, понад два десятки постраждали.

Опубліковано відео попадання крилатої ракети, випущеної російськими терористами, в будівлю Миколаївської облдержадміністрації (зараз - обласної Військової адміністрації).

Відео опублікував глава області Віталій Кім.

Раніше повідомлялося, що вранці 29 березня окупанти знову вдарили по Миколаєву. За інформацією ДСНС, в результаті обстрілу і попадання в дев'ятиповерхову адміністративну будівлю "сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверх, без подальшого горіння". Йдеться про будівлю ОДА на центральній площі міста. Вибуховою хвилею вибило вікна в довколишніх будинках, а також вітринах магазинів на вулиці Соборній. Відомо про трьох загиблих і 22 постраждалих.

Як зазначив Кім, такий удар може означати, що окупанти передумали наступати на Миколаїв: "Тому що, за класикою, якщо ти збираєшся щось захоплювати, тобі потрібен пункт управління областю, куди підведені всі комунікації, мережі, зв'язок. Вони зрозуміли, що Миколаїв вони х*р візьмуть".