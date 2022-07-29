Склади боєприпасів знищені в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах.

На півдні країни Збройними силами України за добу знищено 4 склади боєприпасів російських загарбників.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook

"Протягом бойового дня ворог авіацією випробовував міцність наших позицій 9 разів, в тому числі в районі звільненого Потьомкіного та Ольгіного. Наших втрат нема", - йдеться у повідомленні.

При цьому, шляхом нанесення двох вогневих ударів по скупченню ворога в районі Брускінського українськими силами зупинено висування ворожої ротної тактичної групи для проведення контратаки в напрямку Білогірки.

Крім того, українською авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, із них по опорних пунктах – 4, по зосередженню ворожої сили та техніки – 3.

"Виконуючи вогневі завдання, наші ракетно-артилерійські підрозділи відмінусували у ворога 36 рашистів, 3 танки, 3 гаубиці "Мста-Б", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", 4 одиниці броньованої та 7 – автомобільної техніки. Також в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено 4 склади боєприпасів", - наголошується у повідомленні.

Окремо сказано, що в Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил вчергове переформатовано. Наразі там чатують 2 надводних ракетоносії та 3 великих десантних кораблі. Зберігається ракетна загроза на високому рівні, в еквіваленті 16 ракет.

Разом з тим, сказано що в морі лишається й мінна загроза.

Нагадаємо, у Росії видали за військову техніку ЗСУ музейні експонати у Дніпрі.

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