Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

За минулу добу ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари по об’єктах на території України.

Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ.

"Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Івано-Дар’ївка, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Богоявленка, Костянтинівка, Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Дорожнянка, Трудове, Червоне, Високопілля, Тернові Поди, Лозове, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Червоний Яр, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця", - йдеться в повідомленні.

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Також зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з повітряного простору та території Білорусі.

Тим часом на низці напрямків російські окупанти продовжували обстрілювати військові та цивільні об’єкти.

Так, на Сіверському напрямку ворог стріляв із мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бачівськ, Уланове і Запсілля Сумської області.

На Харківському напрямку - зі ствольної та реактивної артилерії у районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Диментіївка, Борщова, Великі Проходи, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Байрак, Старий Салтів та Перемога.

На Слов’янському напрямку обстріли з боку росіян велися зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Грушуваха, Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Вірнопілля.

Тим часом на Краматорському напрямку окупанти стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Пришиб, Тетянівка, Сидорове, Сіверськ, Спірне, Верхньокам’янське, Веселе та Григорівка.

На Бахмутському напрямку - із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка та Білогорівка, а на Авдіївському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Веселе, Опитне, Водяне та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського.

На Запорізькому напрямку стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

Нагадаємо, 7 вересня у вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що військовослужбовці Збройних сил України успішно відбили атаки російських загарбників в районах 11 населених пунктів на полі бою.

Водночас українська авіація здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника.

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