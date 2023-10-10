Росіяни постійно наполягають, що нібито тримають ситуацію на атомній станції під повним своїм контролем.

Політичний аналітик, експерт, колишній інженер-конструктор КБ "Південне" Олександр Кочетков, прокоментував спроби ГУР Міноборони взяти під контроль Запорізьку атомну електростанцію та пояснив, чому росіяни не скористалися цими фактами для своєї інформаційної пропаганди.

В ефірі інформаційного телемарафону аналітик зазначив, що деякі так звані російські "воєнкори" писали про ці спроби, що "ледве не крейсером туди прийшли і спробували атакувати"

"Така інформація була, неодноразово до речі була. З іншого боку, чому Соловйов, наприклад, цю інформацію не розганяє. Бо вони перед всім світовим співтовариством наполягають на тому, що абсолютно точно контролюють Запорізьку атомну електростанцію і там не може відбутися нічого надзвичайного. Якщо вони будуть розповідати про українські спроби повернути собі контроль, це буде означати, що вони не зовсім контролюють, у них виникають проблеми. Тому, вони замовчують ці наші спроби", - пояснив Кочетков.

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На його думку такі спроби української розвідки були взагалі "такі достатньо ризиковані". "Тому що захопити Енергодар принципово можливо, утримувати його важко. От під час наступу, як він буде розгортатися, тоді це буде реально. Це треба перекривати всі під’їздні шляхи, щоб вони (російські окупанти - УНІАН) не могли під’їхати той самою своєю артилерією і почати довбати цю атомну станцію, не думаючи про наслідки і велику територію навколо цієї станції", - акцентував Кочетков.

Він додав, що також вважає, що окремо звільняти Запорізьку атомну електростанцію не дуже перспективно "Чесно кажучи, з суто воєнної точки зору, треба заразом з нашим наступом Енергодар звільняти, Запорізьку атомну станцію звільняти. Тоді це буде ефективно", - підкреслив Кочетков.

Що відомо про спроби деокупувати ЗАЕС

Українська розвідка Міноборони намагалася звільнити Енергодар і Запорізьку атомну електростанцію. Про деталі трьох спецоперацій ГУР МО України стало відомо після інтерв'ю очільника української розвідки Кирила Буданова.

Він розповів, що перша спроба була зроблена ще в серпні 2022 року. Та зазначив, що після цього українські розвідники ще двічі намагалися висадитися на лівому березі, проте безуспішно.

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