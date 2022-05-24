Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до генсека ООН та запевнив того, що його країна не є агресором.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр спростувала слова Олександра Лукашенка, що Білорусь не є країною-агресором, та заявила, що наразі залишається загроза використання території Білорусі для нанесення ударів по Україні.

Про це Маляр повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко написав листа генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, де запевняв того, що Білорусь не є агресором.

"Одразу спростую, що Білорусь не є агресором. Згідно норм міжнародного права, країна, яка дає свою територію третій країні-агресору, наразі Росії, для здійснення агресії проти іншої держави, так саме є співучасником цього міжнародного злочину - агресія. Простою побутовою мовою - війна", - зазначила Маляр.

Вона додала, що саме тому Білорусь повинна розуміти, що, даючи свою територію для маневрів російському агресору, країна вже стає причетною до цієї війни.

Заступник міністра оборони зауважила, що загроза з боку Білорусі зберігається.

"Загроза подальшого використання території Білорусі для нанесення ударів існує. Так само власне, як і з Придністровського регіону Молдови, існує ризик", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що Росія по всіх фронтах готується до можливих ударів, маневрів і для того, щоб здійснювати там подальшу ескалацію.

"Ми про всі ці загрози знаємо і готуємося до всіх сценаріїв", - акцентувала Маляр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь залишається.

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