Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

Станом на ранок 20 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Натомість росіяни посилили на станції свою пропаганду.

Про це повідомляє Енергоатом.

5 серпня внаслідок атаки російських військових на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів рашистів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус.

Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека, інформують фахівці.

Через обстріл загарбниками станції пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика сухого сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.

Пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).

Український персонал продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

"ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ворог контролює ЗАЕС з 4 березня. Загарбники також окупували Енергодар — місто-супутник атомної електростанції.

Росіяни вже не раз обстрілювали територію АЕС і навіть пошкодили ряд об'єктів. Влада України просила про допомогу у вирішенні конфлікту у Міжнародного агентства з атомної енергії.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал з ЗАЕС. А ООН готова підтримати поїздку місії МАГАТЕ на атомну електростанцію, якщо це одночасно схвалять і Україна, і РФ.

У разі катастрофи на об'єкті, за словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, доведеться евакуювати 400 тисяч жителів з двох областей.

Росія виступає проти демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, прикриваючись "вразливістю" станції. За даними ГУР і американського Інституту вивчення війни, рашисти готують теракт на атомній електростанції під фальшивим прапором.

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